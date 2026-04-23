Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Άστεγος κοιμόταν σε κάδο και κατέληξε στην πρέσα του απορριμματοφόρου

Άκουσαν τις φωνές του προτού να συνθλιβεί - Ο 46χρονος νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου

The LiFO team
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI

Παρολίγο τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας άστεγος που κοιμόταν σε κάδο απορριμάτων, κατέληξε στην πρέσα του απορριμματοφόρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 00:40 τα ξημερώματα της Πέμπτης στη λεωφόρο Νίκης 69, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, την ώρα που επικρατούσε έντονη βροχόπτωση.

Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε βρει καταφύγιο μέσα στον κάδο για να προστατευτεί από τις καιρικές συνθήκες.

Θεσσαλονίκη: Οι υπάλληλοι αντιλήφθηκαν έγκαιρα την παρουσία του

Πρόκειται για έναν 46χρονο Ρουμάνο, ο οποίος κινδύνεψε να καταλήξει στην πρέσα του απορριμματοφόρου χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Οι εργαζόμενοι της καθαριότητας αντιλήφθηκαν έγκαιρα την παρουσία ανθρώπου μέσα στον κάδο και αντέδρασαν άμεσα, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με ελαφρά τραύματα, ενώ οι υπάλληλοι κατέθεσαν στις αρχές για το περιστατικό.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

