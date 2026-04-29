Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι

Ολοκληρώθηκε στις 18:00 η επιχείρηση απομάκρυνσης του 20χρονου φοιτητή στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος νωρίτερα σήμερα πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι διαμερίσματος.

Ο 20χρονος εκσφενδόνιζε αντικείμενα από τον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας, ενώ φώναζε προς τις αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο, πως «χρειάζεται ψυχολόγο».

Ο φοιτητής που κατάγεται από την Εύβοια, απομακρύνθηκε έπειτα από επιχείρηση της Αστυνομίας, ενώ νωρίτερα ενημερώθηκαν οι συγγενείς του που αναμένοντας στο σημείο.

Με πληροφορίες από εφημερίδα «Μακεδονία»