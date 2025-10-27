Θεσσαλονίκη: Αποκαλυπτήρια προτομής του Γιώργου Λυγγερίδη παρουσία Τασούλα και Κακλαμάνη

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Γιώργου Λυγγερίδη πραγματοποιήθηκαν απόψε στη Θεσσαλονίκη.

Την αποκάλυψη του μνημείου - έργου του γλύπτη Ιωάννη Μπάρδη - έκαναν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Δημήτρης Μάλλιος, οι πρόεδροι των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και Αθηνών και η οικογένεια του αδικοχαμένου αστυνομικού.

Εκατοντάδες συνάδελφοι του Γιώργου Λυγγερίδη φώναξαν «αθάνατος» κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στο ομώνυμο πάρκο, μεταξύ των οδών Καμβουνίων και Εθνικής Αμύνης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προηγήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του 31 ετών αστυνομικού που έχασε τη ζωή του, μετά από επίθεση χούλιγκαν στου Ρέντη, τον Δεκέμβριο του 2023.

Την αποκάλυψη του μνημείου έκαναν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης/ Eurokinissi

Μετά τα αποκαλυπτήρια της προτομής ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη, Αθανάσιος, μίλησε για τον γιο του ξεσπώντας κατά των «των "γνωστών - αγνώστων", στους οποίους πρέπει να πούμε ΟΧΙ». Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτης Στάθης.

Χαιρετισμούς απηύθυναν οι πρόεδροι των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και Αθηνών, Θεόδωρος Τσαϊρίδης και Δημοσθένης Πάκος, αντίστοιχα, που ευχαρίστησαν όλους όσοι συνέδραμαν στην πρωτοβουλία για την τοποθέτηση του μνημείου (αποτελεί δωρεά της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Θεσσαλονίκης). Ο κ. Τσαϊρίδης αναφέρθηκε στην απόφαση να τοποθετηθεί η προτομή σε ένα σημείο που συχνά ξεσπούν επεισόδια, στέλνοντας το μήνυμα ότι «και 100 φορές να βανδαλιστεί η προτομή, 101 θα την αποκαταστήσουμε».

Στα αποκαλυπτήρια παρέστησαν μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, εκπρόσωποι Κομμάτων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ηγεσία και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αστυνομίας, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, συνδικαλιστικών φορέων, όπως επίσης συνάδελφοι του αστυνομικού και μεταξύ αυτών, μέλη της διμοιρίας "535" που ήταν μαζί του το μοιραίο βράδυ. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κατάθεση στεφάνων και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ