Θεσσαλονίκη: Απείλησε οδηγό ταξί με σύριγγα και του πήρε 20 ευρώ στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία»

Υπό την απειλή σύριγγας, ένας 35χρονος άνδρας λήστεψε τα ξημερώματα οδηγό ταξί, αφαιρώντας από αυτόν 20 ευρώ, στο χώρο των υπεραστικών ΚΤΕΛ «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης, αλβανικής καταγωγής, επιβιβάστηκε στο ταξί ως πελάτης και, στη διάρκεια της διαδρομής, απείλησε τον 57χρονο οδηγό, ζητώντας του χρήματα. Αμέσως μετά τη ληστεία τράπηκε σε φυγή, αλλά εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς που διεξήγαγαν έρευνες στην περιοχή.

Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ληστεία, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή Θεσσαλονίκης.