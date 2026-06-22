Θεσσαλονίκη: Απείλησαν 25χρονο με πιστόλι για να μεταφέρει 20.000 ευρώ – Στη φυλακή 20χρονος

Ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης απολογήθηκαν ο 20χρονος και ο 16χρονος αδελφός του, οι οποίοι κατηγορούνται ότι, μαζί με ακόμη τρεις νεαρούς συνεργούς τους, απείλησαν έναν 25χρονο και τον εξανάγκασαν να μεταφέρει το ποσό των 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν.

Μετά τις απολογίες τους, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση του 20χρονου, ενώ ο ανήλικος αδελφός του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σε βάρος των δύο αδελφών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ληστεία από κοινού, απόπειρα εκβίασης, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, κατά περίπτωση σε βαθμό διακεκριμένης και απλής παράβασης. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες κατά τις απολογίες τους, ενώ στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο 16χρονοι και ένας 18χρονος, οι οποίοι αναμένεται να κληθούν το προσεχές διάστημα για να δώσουν εξηγήσεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εξανάγκασαν τον 25χρονο να επιβιβαστεί σε όχημα και τον μετέφεραν σε περιοχή του δήμου Ωραιοκάστρου. Εκεί, υπό την απειλή πιστολιού και αιχμηρού εργαλείου, τον ακινητοποίησαν και τον ανάγκασαν να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν χρηματικό ποσό που πλησιάζει τις 20.000 ευρώ.

Ακολούθως, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τον οδήγησαν στην περιοχή των Αμπελοκήπων προκειμένου να πραγματοποιήσει ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, κάτι που τελικά δεν κατέστη δυνατό. Όταν τον άφησαν έξω από την οικία του, τον απείλησαν εκ νέου, απαιτώντας επιπλέον χρήματα και προειδοποιώντας τον να μην απευθυνθεί στις αστυνομικές Αρχές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο κατηγορούμενα αδέλφια είχαν προσωπική γνωριμία με τον 25χρονο, καθώς ο 20χρονος διατηρεί σχέση με την αδελφή του φερόμενου ως θύματος. Αυτός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν και ο λόγος που ο 25χρονος επιβιβάστηκε χωρίς αντίσταση στο όχημα.

Οι δύο αδελφοί συνελήφθησαν ύστερα από έρευνες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας. Κατά τις κατ' οίκον έρευνες κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, ένα αεροβόλο πιστόλι τύπου airsoft, τέσσερα αεροβόλα τυφέκια τύπου airsoft, καθώς και τέσσερα μαχαίρια.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ