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Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου φωτιάς

Πού θα ισχύσει η απαγόρευση κυκλοφορίας

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash

Σε ισχύ πρόκειται να τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου, καθώς και σε άλλες δασικές περιοχές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αύριο Σάββατο, 4 Ιουλίου λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη, Κώστα Γιουτίκα.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής στις εξής περιοχές: 

  • στο τμήμα του Περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου) που περικλείεται από την Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, την επαρχιακή οδό Πεύκων- Ασβεστοχωρίου- Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης- Πανοράματος- Χορτιάτη.
  • στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου (Δασόκτημα Ωραιοκάστρου).
  • στο Δασόκτημα Πανοράματος (από ΧΔΑ Πλατανάκια μέχρι το Σκοπευτήριο).
  • στη δασική περιοχή Θέρμης και συγκεκριμένα πλησίον του Περιβαλλοντικού Πάρκου και του Δασοκτήματος Ισενλί.

Ακόμη, η απαγόρευση κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων θα ισχύσει και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου, 4 Ιουλίου και για 24 ώρες λόγω των αναμενόμενων δυσμενών πυρομετεωρολογικών συνθηκών. 

Η απαγόρευση κυκλοφορίας αφορά τις εξής περιοχές:

  • Λόφος Ηρώων της πόλης του Κιλκίς.
  • Περιοχή αναδασώσεων Μεταλλικού.
  • Λόφος Αγίου Γεωργίου Κιλκίς.
  • Ευρύτερη περιοχή του δάσους «Χιλίων Δέντρων» στη Δ.Ε. Μουριών Κιλκίς.
  • Δημοτικό αλσύλλιο Αξιούπολης.
  • Ευρύτερη περιοχή «Καταρρακτών Σκρα - Γαλάζιας Λίμνης» στην κοινότητα Σκρα του Δήμου Παιονίας. 

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου: 

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελλάδα

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