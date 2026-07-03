Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου φωτιάς

Σε ισχύ πρόκειται να τεθεί απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου, καθώς και σε άλλες δασικές περιοχές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αύριο Σάββατο, 4 Ιουλίου λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη, Κώστα Γιουτίκα.
Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής στις εξής περιοχές:
- στο τμήμα του Περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου) που περικλείεται από την Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, την επαρχιακή οδό Πεύκων- Ασβεστοχωρίου- Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης- Πανοράματος- Χορτιάτη.
- στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου (Δασόκτημα Ωραιοκάστρου).
- στο Δασόκτημα Πανοράματος (από ΧΔΑ Πλατανάκια μέχρι το Σκοπευτήριο).
- στη δασική περιοχή Θέρμης και συγκεκριμένα πλησίον του Περιβαλλοντικού Πάρκου και του Δασοκτήματος Ισενλί.
Ακόμη, η απαγόρευση κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων θα ισχύσει και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου, 4 Ιουλίου και για 24 ώρες λόγω των αναμενόμενων δυσμενών πυρομετεωρολογικών συνθηκών.
Η απαγόρευση κυκλοφορίας αφορά τις εξής περιοχές:
- Λόφος Ηρώων της πόλης του Κιλκίς.
- Περιοχή αναδασώσεων Μεταλλικού.
- Λόφος Αγίου Γεωργίου Κιλκίς.
- Ευρύτερη περιοχή του δάσους «Χιλίων Δέντρων» στη Δ.Ε. Μουριών Κιλκίς.
- Δημοτικό αλσύλλιο Αξιούπολης.
- Ευρύτερη περιοχή «Καταρρακτών Σκρα - Γαλάζιας Λίμνης» στην κοινότητα Σκρα του Δήμου Παιονίας.
Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου:
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ