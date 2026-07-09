Θεσσαλονίκη: Ανήλικος έπεσε από τον μόλο στη Σκάλα Περαίας - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ένας ανήλικος στη Θεσσαλονίκη, μετά την πτώση του από τον μόλο στη Σκάλα Περαίας.

Το αγόρι, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι 16 ή 17 ετών, διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 8 Ιουλίου, όταν ο νεαρός, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά, βρισκόταν στον μόλο της περιοχής και, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε στο νερό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Λουόμενοι τον ανέσυραν από τη θάλασσα και στη συνέχεια κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Την προανάκριση για το συμβάν έχει αναλάβει η αρμόδια λιμενική αρχή.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του Voria.gr, που μετέδωσε την είδηση για το ατύχημα, ο ανήλικος φαίνεται να έκανε βουτιά από τη Σκάλα σε ρηχά νερά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα και στο κεφάλι. Όταν ανασύρθηκε από τη θάλασσα, δεν είχε τις αισθήσεις του, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

«Νοσηλεύεται με βαριά τραύματα σε κωματώδη κατάσταση και αναμένεται η κλινική εκτίμηση από τους θεράποντες γιατρούς», προσθέτει το ίδιο μέσο.

Με πληροφορίες από Voria.gr