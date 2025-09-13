Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 15χρονο ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

Νέο περιστατικό ανήλικης βίας καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου δύο νεαροί ξυλοκόπησαν 15χρονο ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσαν την επίθεση.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τον Αύγουστο δύο ανήλικοι ηλικίας 14 και 15 χρονών αντίστοιχα, έβριζαν τον ανήλικο μέσω των social media.

Στη συνέχεια, όπως κατήγγειλε ο πατέρας του θύματος, στις 6 Σεπτεμβρίου οι κατηγορούμενοι εντόπισαν τον 15χρονο στην περιοχή του Μονόλοφου.

Εκεί τον χτύπησαν και τον απείλησαν με μαχαίρια τύπου σουγιά, ενώ ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσαν την επίθεση με το κινητό τους.

Μάλιστα κατά τις ίδιες πληροφορίες,ανήρτησαν το βίντεο στο διαδίκτυο. Μια μέρα μετά, οι δράστες τον εντόπισαν στην περιοχή της Νεοχωρούδας, όπου με χρήση βίας τον ανάγκασαν να τους ζητήσει συγγνώμη.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίζεται δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου για απειλή, παράνομη βία, καθώς και για παράβαση των Νόμων περί προσωπικών δεδομένων και περί όπλων.