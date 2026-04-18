Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε 21χρονο για βιασμό στον Εύοσμο

Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό ανηλίκου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν η ανήλικη βρισκόταν σε μαγαζί στην περιοχή του Εύοσμου στη Θεσσαλονίκη.

Εκεί φέρεται να κατανάλωσε αλκοόλ που της διέθεσε υπάλληλος του καταστήματος και στη συνέχεια, αποχώρησε από το κατάστημα μαζί με τον 21χρονο με αυτοκίνητο και μετέβησαν σε άλλο σημείο της περιοχής.

Τότε όπως καταγγέλλει η ίδια, εκεί ο 21χρονος προχώρησε σε γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεσή της.

Ο 21χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στις δικαστικές αρχές, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν επίσης ο ιδιοκτήτης και ο υπάλληλος του καταστήματος για παραβάσεις σχετικά με την προστασία ανηλίκων και την παροχή αλκοόλ.

Οι δύο τελευταίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, αφού ολοκληρώθηκαν οι δικονομικές διαδικασίες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ