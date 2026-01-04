Θεσσαλονίκη: Αναζητείται οδηγός που «έτρεχε» με 304 χλμ./ώρα και τραβούσε βίντεο στο TikTok

Άτομο, ο οποίος αποτυπώνεται σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, να οδηγάει -στον Περιφερειακό- μ' ένα χέρι στο τιμόνι και με ταχύτητα που αγγίζει τα 304 χιλιόμετρα ανά ώρα, αναζητούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός βιντεοσκοπεί την πορεία του στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, ενώ τρέχει με πάνω από 300 χλμ/ώρα και κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι κάτι για το οποίο γράφει και στη λεζάντα του βίντεο: «Κανά Honda να πάει 300χλμ με ένα χέρι έχουμε;».

Μάλιστα ο συγκεκριμένος οδηγός έχει πολλά βίντεο στο TikTok όπου προβάλλει την επικίνδυνη οδήγηση με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Οι αναρτήσεις είναι σε γνώση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία έχει ταυτοποιήσει τον οδηγό και θα προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες.