Θεσσαλονίκη: Αιματηρή συμπλοκή με δύο τραυματίες στα Λαδάδικα

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, στη Θεσσαλονίκη.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα Λαδάδικα, όταν το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση για δύο τραυματίες στην περιοχή, περίπου στις 5:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρέλαβε έναν 19χρονο από την Κύπρο, ο οποίος έφερε τραύμα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και έναν 20χρονο, με τραύμα στο κεφάλι.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, προκειμένου να τους γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, ενώ η αστυνομία ερευνά τυχόν συμπλοκή κατά τη διάρκεια της διασκέδασης τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως την έρευνα για το αιματηρό συμβάν ανέλαβε το ΑΤ Λευκού Πύργου.