Θεσσαλονίκη: 700 τόνοι απορριμμάτων από τις εκδηλώσεις για την Πρωτοχρονιά

Περίπου 700 τόνοι απορριμμάτων συγκεντρώθηκαν στον Δήμο Θεσσαλονίκης από τις εορταστικές εκδηλώσεις και τα πάρτι που πραγματοποιήθηκαν την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

Το μεγαλύτερο φορτίο καταγράφηκε στο ιστορικό κέντρο της πόλης και σε δρόμους με έντονη νυχτερινή κίνηση, όπως η Βασιλέως Ηρακλείου, η Κομνηνών και η Μητροπόλεως.

Ειδικά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η πρόσβαση στο κέντρο ήταν εξαιρετικά δύσκολη ακόμη και για τους πεζούς εργαζόμενους της καθαριότητας.

Οι υπηρεσίες περίμεναν τη λήξη των πάρτι για να ξεκινήσουν τη συλλογή, όπως και οι εργαζόμενοι που ανέμεναν έως τα ξημερώματα του νέου έτους να ολοκληρωθεί η εορταστική εκδήλωση του δήμου Θεσσαλονίκης για το καλωσόρισμα του 2026 στον Λευκό Πύργο, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η δημοτική εκδήλωση για την υποδοχή του 2026, πριν ξεκινήσουν τον καθαρισμό της Νέας Παραλίας.