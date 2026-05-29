Θεσσαλονίκη: 67χρονος εντοπίστηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη ο πρώην γαμπρός του

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης μέσα σε διαμέρισμα, με θύμα έναν 67χρονο.

Ειδικότερα, κάτω από άγνωστες συνθήκες ο 67χρονος εντοπίστηκε μαχαιρωμένος.

Προσήχθη ο πρώην γαμπρός του 67χρονου για το περιστατικό στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης

Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, για το επεισόδιο έχει προσαχθεί ένας 37χρονος που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι πρώην γαμπρός του 67χρονου. Επίσης και οι δύο φέρεται να ήταν χρήστες ουσιών.

Ο 67χρονος μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τ.Α. Κορδελιού Ευόσμου.

Με πληροφορίες από Thestival