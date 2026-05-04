Θεσσαλονίκη: 67χρονος απείλησε υπαλλήλους τράπεζας με σφυρί

Ένας 67χρονος προκάλεσε αναστάτωση σε υπαλλήλους τράπεζας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μεταδίδει το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόκειται για άνδρα 67 ετών, ο οποίος εισήλθε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της πόλης, κρατώντας σφυρί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να απείλησε τους υπαλλήλους της τράπεζας, χωρίς ωστόσο, να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα, αφού ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο, έπειτα από σχετική κλήση στην ασφάλεια. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:30 το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου.

Ο 67χρονος συνελήφθη μόνο για οπλοκατοχή, καθώς το αδίκημα της απειλής διώκεται κατ' έγκληση και εν προκειμένω δεν υπεβλήθη μήνυση εις βάρος του. Λίγη ώρα μετά η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του δίωξη για απόπειρα ληστείας.

Αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορία για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς εκτός από το σφυρί φαίνεται πως είχε πάνω του ένα κατσαβίδι κι ένα ψαλίδι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να αποδίδεται σε ζήτημα που αφορούσε τη σύνταξή του.

