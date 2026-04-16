Θεσσαλονίκη: 61χρονος κατηγορείται ότι βίαζε την ανιψιά του από όταν ήταν 5 ετών

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου απασχολεί τις αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς μία 14χρονη κατήγγειλε τον θείο της για βιασμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 14χρονη κοπέλα προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του 61χρονου θείου της το 2025 στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας πως από την ηλικία των 5 ετών κακοποιούνταν σεξουαλικά από τον ίδιο.

Τα περιστατικά φέρεται να συνέβησαν σε χώρους όπου διέμενε με τον συγγενή της, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε άλλη περιοχή της βόρειας Ελλάδας.

Θεσσαλονίκη: O 61χρονος είχε την επιμέλειά της μετά τον θάνατο των γονιών του

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο θείος της είχε την επιμέλειά της, επειδή οι γονείς της είχαν φύγει από τη ζωή.

Μετά την καταγγελία, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν άμεσα στη σχηματισμό δικογραφίας, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω.

Ο φάκελος έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να αξιολογήσει τα στοιχεία και να αποφασίσει για τις επόμενες νομικές ενέργειες, με βασική προτεραιότητα την προστασία της ανήλικης.