Θεσσαλονίκη: 59χρονη εντοπίστηκε νεκρή με ίχνη στραγγαλισμού στο σπίτι της

Νεκρή εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα μία γυναίκα μέσα στο σπίτι της, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 59χρονη βρέθηκε από τους αστυνομικούς νεκρή στο κρεβάτι της, στη μονοκατοικία που διαμένει στην περιοχή του Ευόσμου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι Αρχές κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια, καθώς φέρεται πως είχε μία ζώνη περασμένη στον λαιμό της.

Μάλιστα, ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο φέρεται να εντόπισε ίχνη στραγγαλισμού.

Τέλος, η άτυχη γυναίκα φέρεται να είχε καταγωγή από τη Γερμανία και να βρισκόταν στη χώρα για διακοπές.

