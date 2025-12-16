Θεσσαλονίκη: 55χρονη κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού της οικιακής βοηθού της

Γυναίκα 55 ετών από τη Θεσσαλονίκη, κατηγορείται για την επί χρόνια σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού της οικιακής βοηθού της.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έφτασε στην Ελληνική Αστυνομία, η 55χρονη βίαζε το παιδί επί 9 ολόκληρα χρόνια, απ' όταν εκείνο ήταν 9 ετών. Σημειώνεται πως το θύμα σήμερα είναι 18 ετών.

Η κατηγορούμενη φέρεται να εκμεταλλευόταν την απουσία της μητέρας του αγοριού, η οποία διέμενε μαζί με το παιδί της στην οικία της 55χρονης. Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 55χρονης ημεδαπής για τα αδικήματα του βιασμού και κατάχρησης ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση.

Προηγήθηκε καταγγελία, αρχικά στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω διέπραττε γενετήσιες πράξεις σε βάρος 18χρονου (σήμερα) ημεδαπού, από την ηλικία των 9 ετών έως και το Μάιο του 2025, εκμεταλλευόμενη την απουσία της μητέρας του η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και διέμενε μαζί με το γιο της στην οικία της 55χρονης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.