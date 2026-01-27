Θεσσαλονίκη: 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης που αγνοούνταν

Τη δολοφονίας μίας 46χρονης, που αγνοούνταν από τον Οκτώβριο του 2024, ομολόγησε την Τρίτη (27/1) ένας 52χρονος άνδρας στη Θεσσαλονίκη.

Μετά τα όσα είπε ο 52χρονος στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί της Ασφάλειας μετέβησαν στο κτίριο όπου διέμενε ο καθ' ομολογίαν δράστης, εντοπίζοντας ακόμη μία σορό γυναίκας.

Ο δράστης παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι δολοφόνησε τη 46χρονη στις 30 Οκτωβρίου 2024, μέσα στο υπόγειο κτιρίου όπου βρίσκονταν για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Θεσσαλονίκη: Τι ισχυρίστηκε ο 52χρονος

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, είπε πως «ενοχλήθηκε επειδή η γυναίκα φώναζε ενώ μιλούσε στο κινητό της τηλέφωνο. Ο 52χρονος ομολόγησε ότι της έκλεισε το στόμα μέχρι που εκείνη πέθανε από ασφυξία. Στη συνέχεια, όπως υποστήριξε, πέταξε το πτώμα της γυναίκας στα σκουπίδια».

Μετά από έρευνες των αρχών στο δώμα του ίδιου κτιρίου, εντοπίστηκε η σορός και δεύτερης γυναίκας, η οποία είχε εξαφανιστεί το καλοκαίρι του 2025. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο 52χρονος προέβαλε διαφορετικό ισχυρισμό.

Υποστήριξε ότι η γυναίκα πέθανε στον ύπνο της ενώ βρίσκονταν μαζί στο υπόγειο. Ισχυρίστηκε ότι, αντί να ειδοποιήσει τις αρχές, επέλεξε να μεταφέρει και να κρύψει τη σορό της στο δώμα του κτιρίου.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναμένει τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δεύτερη σορό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Ο 52χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις εξαφανίσεων.

Με πληροφορίες από emakedonia.gr