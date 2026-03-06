Θεσσαλονίκη: 47χρονος κατάπιε ηρωίνη για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο

Ένας 47χρονος φέρεται να κατάπιε μικροποσότητα ηρωίνης, προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός αγνόησε σήμα αστυνομικών που του έκαναν να σταματήσει για έλεγχο. Αντί να συμμορφωθεί, ανέπτυξε ταχύτητα προσπαθώντας να διαφύγει.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο 47χρονος παραβίασε δύο πινακίδες STOP, κινήθηκε με ταχύτητα πάνω από το επιτρεπόμενο όριο και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια άλλων οδηγών, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και προχώρησαν στον έλεγχο του οχήματος και του ίδιου. Ο 47χρονος φέρεται να δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της καταδίωξης κατάπιε μικροποσότητα ηρωίνης που είχε στην κατοχή του.

Για τον λόγο αυτό μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος για προληπτική ιατρική παρακολούθηση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και επικίνδυνη οδήγηση.

Με πληροφορίες από την ΕΡΤ