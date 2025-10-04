Θεσσαλονίκη: 44χρονος προσπάθησε να διαφύγει τη σύλληψη δαγκώνοντας αστυνομικό

Πρωτοφανές περιστατικό καταδίωξης, σημειώθηκε την Παρασκευή, στην περιοχή του Δενδροποτάμου της Θεσσαλονίκης.

Οι Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής, εντόπισαν έναν 44χρονο να οδηγεί αυτοκίνητο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, το οποίο ωστόσο δεν είχε πινακίδες κυκλοφορίας.

Ο άνδρας αγνόησε το σήμα τους για έλεγχο και έτσι ξεκίνησε η καταδίωξή του, με τον ίδιο να αναπτύσσει ταχύτητα και να προσπαθεί να διαφύγει κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Στη συνέχεια, λίγη ώρα αργότερα τον εντόπισαν αστυνομική, όμως ο 44χρονος προέβαλε αντίσταση, δαγκώνοντας έναν εξ αυτών στο πόδι.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.