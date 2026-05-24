Θεσσαλονίκη: 30χρονος δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του

Στη σύλληψη ενός 30χρονου που ομολόγησε πως δολοφόνησε τον πατέρα του, προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Ο 67χρονος άνδρας σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι της Κυριακής.

Τη σορό εντόπισε η κόρη του, ενώ στο σπίτι βρισκόταν και ο 30χρονος γιος του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 30χρονος συνελήφθη και ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του μετά από έντονο καβγά το βράδυ του Σαββάτου.

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Aναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση

Ο δράστης κατηγορείται ότι χτύπησε τον πατέρα του με ένα σκαμπό, με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών, κάτι που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση.

