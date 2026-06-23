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Θεσσαλονίκη: 29χρονη μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της - Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο νεαρός άνδρας υπέστη τουλάχιστον δύο τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ.: Eurokinissi
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Μια 29χρονη συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενη ότι τραυμάτισε με μαχαίρι τον 24χρονο σύντροφό της μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμεναν στην Άνω Πόλη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, έπειτα από καβγά μεταξύ του ζευγαριού, με τον νεαρό άνδρα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» και να υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Ο 24χρονος τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο σε τουλάχιστον δύο σημεία του σώματός του, ενώ ένα από τα τραύματα φέρεται να εντοπίζεται στη θωρακική χώρα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρέλαβαν τον τραυματία και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο «Παπανικολάου». Οι γιατροί έκριναν αναγκαία την άμεση εισαγωγή του στο χειρουργείο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η 29χρονη

Η 29χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς που έφτασαν στο διαμέρισμα λίγο μετά το περιστατικό.

Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει ότι σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως επισημαίνεται, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου εντόπισαν τον 24χρονο τραυματισμένο μέσα στο διαμέρισμα, φέροντα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές αρχές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

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