Θεσσαλονίκη: 24χρονος προσπάθησε να σκοτώσει την 20χρονη αδελφή του

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε το πρωί της Κυριακής (7/6) στη Νεάπολη, στη Θεσσαλονίκη, με έναν 24χρονο να κατηγορείται πως προσπάθησε να σκοτώσει τη 20χρονη αδελφή του.

Ο 24χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μετά την καταγγελία συνελήφθη, φέρεται να χτύπησε και τον σκύλο της 20χρονης, όταν προσπάθησε να την προστατεύσει.

Όπως έγινε γνωστό, τις έρευνες σε βάρος του 24χρονου άρχισε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων - Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Ενδεικτικά, σε βάρος του 24χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και απόπειρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς, και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην αρμόδια ανακριτική αρχή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ