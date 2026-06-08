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Θεσσαλονίκη: 24χρονος προσπάθησε να σκοτώσει την 20χρονη αδελφή του

Ο 24χρονος χτύπησε και τον σκύλο της 20χρονης - Τού ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

The LiFO team
The LiFO team
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24ΧΡΟΝΟΣ 20ΧΡΟΝΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε το πρωί της Κυριακής (7/6) στη Νεάπολη, στη Θεσσαλονίκη, με έναν 24χρονο να κατηγορείται πως προσπάθησε να σκοτώσει τη 20χρονη αδελφή του.

Ο 24χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μετά την καταγγελία συνελήφθη, φέρεται να χτύπησε και τον σκύλο της 20χρονης, όταν προσπάθησε να την προστατεύσει.

Όπως έγινε γνωστό, τις έρευνες σε βάρος του 24χρονου άρχισε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων - Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Ενδεικτικά, σε βάρος του 24χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και απόπειρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς, και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην αρμόδια ανακριτική αρχή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

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