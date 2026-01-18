Θεσσαλονίκη: 22χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο 25χρονο στην Αριστοτέλους

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 22χρονος επιτέθηκε σε έναν 25χρονο.

Συγκεκριμένα, ο 22χρονος του επιτέθηκε στο ύψος της οδού Βλάλη με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντάς τον σε λαιμό και κεφάλι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δράστης και θύμα ήταν στην ίδια παρέα όμως για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, του επιτέθηκε.

Μετά την επίθεση ο 25χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 22χρονου, μεταξύ άλλων για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ