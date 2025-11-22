Θεσσαλονίκη: 22χρονος δηλητηριάστηκε από ανισακίαση μετά από κατανάλωση σούσι

Πρωτοφανές περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης, καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη.

Ένας 22χρονος στη Θεσσαλονίκη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με οξεία συμπτώματα έντονης αδιαθεσίας μετά από κατανάλωση σούσι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε εξετάσεις, ενώ η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για πιθανή νεοπλασία, με αποτέλεσμα ο νεαρός να οδηγηθεί στο χειρουργείο για περαιτέρω διερεύνηση.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης όμως, διαπιστώθηκε πως ο νεαρός είχε μολυνθεί από το εντερικό παράσιτο «ανισάκις», το οποίο εντοπίζεται σε ωμά ή ανεπαρκώς μαγειρεμένα ψάρια.

Η συγκεκριμένη μόλυνση, γνωστή ως ανισακίαση, μπορεί να προκαλέσει έντονα γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως κοιλιακό άλγος, ναυτία, διάρροια και έμετο, οδηγώντας συχνά σε σοβαρή κλινική εικόνα.

Μάλιστα, αυτό είναι το πρώτο επίσημα καταγεγραμμένο περιστατικό ανισακίασης στη χώρα. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, στον 22χρονο χορηγήθηκε στοχευμένη αντιβιοτική αγωγή και κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί.