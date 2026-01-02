Θεσσαλονίκη: 20χρονος έπεσε από οικοδομή στο Κορδελιό - Διακομίστηκε στο «Παπανικολάου»

Την κινητοποίηση του ΕΚΑΒ προκάλεσε συμβάν στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ένας νεαρός, ηλικίας 20 ετών, έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τον τρίτο όροφο υπό ανέγερση οικοδομής, στην περιοχή του Κορδελιού.

Διασώστες του ΕΚΑΒ, που ειδοποιήθηκε για το περιστατικό στη δυτική Θεσσαλονίκη, έσπευσαν στο σημείο, όπου διαπίστωσαν ότι ο γεννημένος το 2005 άνδρας είχε τις αισθήσεις μετά την πτώση.

Αφότου τον σταθεροποίησαν αιμοδυναμικά, τον μετέφεραν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Στο περιστατικό επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο, ένα όχημα μικρού όγκου (smart) και κινητή ιατρική μονάδα, με συνολικά πέντε διασώστες κι έναν ιατρό ΕΚΑΒ.