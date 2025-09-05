Θεσσαλονίκη: 19χρονος προσπάθησε να πετάξει για Τουρκία με 15χρονη που είχε δηλωθεί εξαφανισμένη

Ένας 19χρονος συνελήφθη στο διεθνές αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, την ώρα που επιχειρούσε να εκδώσει εισιτήρια προκειμένου να ταξιδέψει προς την Τουρκία.

Ο 19χρονος συνελήφθη, όπως προέκυψε, διότι αποπειράθηκε να ταξιδέψει μαζί με μια 15χρονη, για την οποία είχε δηλωθεί εξαφάνιση τα προηγούμενα 24ωρα από την οικογένειά της στην Ξάνθη.

Τόσο ο 19χρονος όσο και η ανήλικη παραδόθηκαν σε αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, με τον πρώτο να διώκεται για αρπαγή ανηλίκου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.