Θεσσαλονίκη: 18χρονη με τον νυν σύντροφό της ξυλοκόπησαν τον πρώην

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν μία 18χρονη με τον νυν σύντροφό της, ξυλοκόπησαν τον πρώην της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 18χρονη από τη Θεσσαλονίκη, φέρεται να συνομιλούσε με τον πρώην της μέσω ψεύτικου προφίλ στα social media.

Στη συνέχεια έκλεισαν ραντεβού και ο 20χρονος ζήτησε από τον πατέρα του να τον πάει στο σημείο που είχαν συμφωνήσει.

Όταν όμως έφτασαν στο πάρκινγκ ενός γηπέδου, τους περίμεναν η 18χρονη ο νυν σύντροφό της και η παρέα της.

Τότε ξεκίνησαν να επιτίθενται τόσο στον 20χρονο όσο και στον πατέρα του. Μάλιστα, όπως κατήγγειλε ο νεαρός στις Αρχές, δε σταματούσαν να τον χτυπούν ακόμη και όταν βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» για τις πρώτες βοήθειες, ενώ το δικαστήριο επέβαλλε στην 18χρονη ποινή φυλάκισης 6 μηνών με 3ετή αναστολή για επικίνδυνη σωματική βλάβη.