Θεσσαλονίκη: 14χρονος κατηγορείται για βιασμό 15χρονης

Δικογραφία για βιασμό ανήλικης σχημάτισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης σε βάρος 14χρονου, ύστερα από σχετική καταγγελία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τον Δεκέμβριο του 2025, ένας 14χρονος στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται πως εξανάγκασε μία ανήλικη, ηλικίας 15 ετών, σε γενετήσιες πράξεις, χωρίς τη συναίνεσή της, βιντεοσκοπώντας τις πράξεις αυτές.

Από την οικία του καταγγελλόμενου κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα τα οποία θα εξεταστούν εργαστηριακά από εξειδικευμένο προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ