Θεσσαλονίκη: 14χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της από 34χρονο - «Με κλείδωσε και με χτύπησε»

Ένας 34χρονος στη Θεσσαλονίκη φέρεται να κλείδωσε στο σπίτι του μια 14χρονη, την οποία γνώρισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και τη βίασε, ενώ την προέτρεπε να του στέλνει προσωπικές της φωτογραφίες και της προσέφερε ναρκωτικές ουσίες.

Την εξιχνίαση της υπόθεσης ανακοίνωσαν οι αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης, ταυτοποιώντας τα στοιχεία του καταγγελλόμενου από την ανήλικη ως δράστη.

Πρόκειται για 34χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους, πορνογραφία ανηλίκων, γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής και παράνομη κατακράτηση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Θεσσαλονίκη: Πώς προσέγγισε την 14χρονη

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο 34χρονος προσέγγισε τον περασμένο Απρίλιο την 14χρονη, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, προτρέποντάς την να του στέλνει φωτογραφίες από επίμαχα σημεία του σώματός της.

Επιπλέον, η ανήλικη κατήγγειλε ότι τον επισκέφθηκε στο σπίτι του του στην περιοχή των Συκεών, όπου αφού την κλείδωσε, της προκάλεσε σωματικές βλάβες και την εξανάγκασε να προβεί σε γενετήσιες πράξεις μαζί του, ενώ μετά το τέλος των πράξεων αυτών της έδωσε χρηματικό ποσό.

Σε άλλο χρονικό διάστημα, ο κατηγορούμενος- πάντα σύμφωνα με την καταγγέλλουσα- προσέφερε στο σπίτι του κάνναβη τόσο στην ίδια όσο και σε ανήλικο φίλο της.

Ο 34χρονος είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο, καθώς σε έρευνα της οικίας του είχαν βρεθεί και κατασχεθεί ναρκωτικές ουσίες, ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό, προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών, όπως επίσης και διάφορα ψηφιακά πειστήρια.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης προανάκρισης, εξιχνίασαν υπόθεση βιασμού και πορνογραφίας σε βάρος ανήλικης.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης 34χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους, πορνογραφία ανηλίκων, γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής και παράνομη κατακράτηση.

Ειδικότερα, από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, ο 34χρονος προσέγγισε μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης την ανήλικη και την προέτρεπε να του στέλνει φωτογραφίες από επίμαχα σημεία του σώματός της.

Επιπλέον, η παθούσα τον επισκέφθηκε στην οικία του στην περιοχή των Συκεών, όπου αφού την κλείδωσε, της προκάλεσε σωματικές βλάβες και την εξανάγκασε να προβεί σε γενετήσιες πράξεις μαζί του, ενώ μετά το τέλος των πράξεων της έδωσε χρηματικό ποσό.

Επιπρόσθετα, σε διαφορετική χρονική στιγμή, ο δράστης προσέφερε στην οικία του ναρκωτικές ουσίες (κάνναβη) τόσο στην ανήλικη όσο και σε έτερο ανήλικο φίλο της.

Σημειώνεται ότι ο 34χρονος συνελήφθη τον Αύγουστο του 2025, καθώς σε έρευνα της οικίας του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, ζυγαριά ακριβείας, και χρηματικό ποσό προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών, καθώς επίσης και διάφορα ψηφιακά πειστήρια.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».