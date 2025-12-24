Θεσσαλονίκη: 13χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από ανηλίκους

Θύμα βιασμού και εκδικητικής πορνογραφίας από ανηλίκους κατήγγειλε πως έπεσε ένα 13χρονο κορίτσι στη Θεσσαλονίκη, με την Αστυνομία να σχηματίζει δικογραφία σε βάρος έξι ατόμων.

Τα έξι άτομα στη Θεσσαλονίκη, όπως έκαναν γνωστό τοπικά μέσα ενημέρωσης, ηλικίας 14, 15, 16, 16, 18 και 19 ετών, κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση, αδικήματα του βιασμού, γενετήσιων πράξεων με ανήλικους ή ενώπιον τους, εκδικητικής πορνογραφίας, πορνογραφίας ανηλίκων και παράβασης της Νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ως προς το χρονικό του περιστατικό, το ανήλικο κορίτσι στη Θεσσαλονίκη ανέφερε πως, κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 2025 - Απριλίου 2025, τέσσερις από τους κατηγορούμενους, εκμεταλλευόμενοι τη φιλική σχέση που είχε η 13χρονη με έναν 15χρονο, ο οποίος την προέτρεπε σχετικά, την οδήγησαν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας και σε γυναικείες τουαλέτες χώρου στάθμευσης στην πόλη, όπου την κακοποίησαν σεξουαλικά και τη βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Θεσσαλονίκη: Στα social media τα βίντεο

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε το παιδί, απόσπασμα βιντεοληπτικού υλικού, διαμοιράστηκε στο διαδίκτυο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ενώ έτερος 16χρονος και ο 15χρονος προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις με την παθούσα.

Σημειώνεται ότι, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

