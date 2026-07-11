Θεσπρωτία: Χωρίς ενεργό μέτωπο οι δύο φωτιές στον Κάμπο Παραμυθιάς

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον οι δύο φωτιές που εκδηλώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στον Κάμπο Παραμυθιάς, στη Θεσπρωτία.

Οι δύο εστίες ξέσπασαν μέσα σε δασική έκταση, με διαφορά περίπου 20 λεπτών η μία από την άλλη, και πλέον έχουν οριοθετηθεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 48 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Νωρίτερα, στην περιοχή είχαν κινητοποιηθεί 34 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 12 οχήματα, ενώ στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν λόγω των δύο διαφορετικών εστιών.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Ηπείρου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 17:45 είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του Γαλατά προς τον οικισμό Καριώτη.