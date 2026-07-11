Ελλάδα

Θεσπρωτία: Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Παραμυθιά – Μήνυμα 112 για απομάκρυνση από τον Γαλατά

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχει πυροσβεστικό ελικόπτερο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και δύο αεροσκάφη Air Tractor

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση κοντά στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, στην περιοχή του Λαμπόβου και κοντά στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ καταφθάνουν συνεχώς ενισχύσεις. Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχει πυροσβεστικό ελικόπτερο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και δύο αεροσκάφη Air Tractor.

Η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να περιοριστεί η φωτιά πριν επεκταθεί προς το πυκνό δάσος ή τον οικισμό.

Παράλληλα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής Γαλατά, με οδηγία να απομακρυνθούν προς Καριώτι.

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