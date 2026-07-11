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Θεσπρωτία: Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Παραμυθιά – Μήνυμα 112 για απομάκρυνση από τον Γαλατά

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχει πυροσβεστικό ελικόπτερο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και δύο αεροσκάφη Air Tractor

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 112 Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση κοντά στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, στην περιοχή του Λαμπόβου και κοντά στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ καταφθάνουν συνεχώς ενισχύσεις. Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχει πυροσβεστικό ελικόπτερο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και δύο αεροσκάφη Air Tractor.

Η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να περιοριστεί η φωτιά πριν επεκταθεί προς το πυκνό δάσος ή τον οικισμό.

Παράλληλα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής Γαλατά, με οδηγία να απομακρυνθούν προς Καριώτι.

 
 
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