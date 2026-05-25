Εισαγγελική έρευνα για το επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στον τελικό της Euroleague

Τη διερεύνηση του επεισοδίου ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (24/5) στο T-Center στο ΟΑΚΑ, ζήτησε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Αριστείδης Κορέας δίνοντας εντολή στο Τμήμα Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας να εξετάσει σχετικό οπτικοακουστικό υλικό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο εισαγγελέας ζήτησε από τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να ελέγξουν όλα τα διαθέσιμα βίντεο, τόσο από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας του σταδίου όσο και από άλλες πηγές, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια του τελικού της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν από το περιστατικό προκύπτει η τέλεση αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αδικημάτων. Σε μια τέτοια περίπτωση, η σχετική δικογραφία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές ώστε να κινηθεί η ποινική διαδικασία.

Αντίθετα, εφόσον προκύψουν μόνο αδικήματα που διώκονται κατόπιν έγκλησης, η υπόθεση δεν θα προχωρήσει περαιτέρω χωρίς την υποβολή μήνυσης από κάποια από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο πρώην γενικός γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου, που βρίσκονταν στον χώρο των επισήμων, είχαν έντονο λεκτικό επεισόδιο.