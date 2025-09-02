Θέρμη: Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη οδηγός της Porsche

Ελεύθερη αφέθηκε, με την επιβολή περιοριστικών όρων, η 45χρονη γυναίκα που κατηγορείται ότι προκάλεσε σοβαρό τροχαίο ατύχημα οδηγώντας Porsche τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, εγκαταλείποντας δύο τραυματίες.

Μετά την πολύωρη απολογία της ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα να αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ και τους εξής όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής της, στέρηση της άδειας οδήγησης και απαγόρευση χρήσης οποιουδήποτε οχήματος.

Η κατηγορούμενη διώκεται για ένα κακούργημα και τρία πλημμελήματα, ανάμεσά τους: επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τραυματιών και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών.

Κατά την απολογία της αρνήθηκε ότι εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος ή ότι κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, υποστηρίζοντας πως βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και πως ενημερώθηκε για το τροχαίο μόνο όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο από φίλη της. «Ευτυχώς σώθηκαν τα παιδιά», φέρεται να είπε για τους δύο νεαρούς τραυματίες.

Οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με την Porsche νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η 26χρονη οδηγός παραμένει σε ΜΕΘ, ενώ ο 28χρονος συνοδηγός της νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε απλή κλίνη.

Οι αρχές διερευνούν επίσης καταγγελίες ότι η 45χρονη ενδέχεται να έκανε κόντρες με άλλο όχημα λίγο πριν το τροχαίο.