Θερινό πρόγραμμα ΜΜΜ: Τι αλλάζει στα δρομολόγια

Σε ισχύ έχει τεθεί από το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 το θερινό πρόγραμμα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), με μεταβολές ως προς τη συχνότητα των δρομολογίων.

Λεωφορεία, τρόλεϊ, Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ λειτουργούν, πλέον, με το θερινό πρόγραμμα, προσφέροντας διαφοροποιημένες υπηρεσίες μεταφοράς στους πολίτες.

Πότε ισχύει το θερινό πρόγραμμα των ΜΜΜ

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ενεργοποίησε την πρώτη φάση του καλοκαιρινού προγραμματισμού, γνωστή ως «Θερινό Ι». Η προσαρμογή των δρομολογίων πραγματοποιείται σταδιακά εντός του Ιουλίου και θα παραμείνει σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου.

Η επαναφορά στο χειμερινό καθεστώς αναμένεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, όταν η επιβατική κίνηση επανέρχεται στα συνηθισμένα επίπεδα.

Η μείωση της συχνότητας των δρομολογίων οφείλεται στη μειωμένη ζήτηση που παρατηρείται κάθε καλοκαίρι, καθώς σημαντικό τμήμα του πληθυσμού μετακινείται εκτός Αττικής για τις διακοπές του.

Ποιες γραμμές ενισχύονται το καλοκαίρι για το θερινό πρόγραμμα των ΜΜΜ

Αντίθετα με τη γενική τάση μείωσης, συγκεκριμένες γραμμές των μέσων μαζικής μεταφοράς αυξάνουν τη συχνότητά τους για να καλύψουν τις εποχικές ανάγκες. Οι γραμμές προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λαμβάνουν ενίσχυση λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Παράλληλα, τα δρομολόγια προς το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη πυκνώνουν για να εξυπηρετήσουν τους αναχωρούντες για τα νησιά και τους λουόμενους.

Σε ό,τι αφορά την Αττική, η γραμμή 122 που συνδέει τη Βάρκιζα με το σταθμό Αργυρούπολης και χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε παραλίες, επεκτείνει τη λειτουργία της σε καθημερινή βάση, αντί να εξυπηρετεί αποκλειστικά τα Σαββατοκύριακα όπως προηγουμένως.

Ποιες γραμμές αναστέλλουν τη λειτουργία τους

Με την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου στα πανεπιστήμια, ορισμένες φοιτητικές γραμμές διακόπτουν προσωρινά την κυκλοφορία τους. Συγκεκριμένα, οι γραμμές 242, 250 και Ε90 τίθενται σε αναστολή έως την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, καθώς η ζήτηση για αυτές τις διαδρομές μειώνεται δραστικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Όσον αφορά τα μέσα σταθερής τροχιάς, η ΣΤΑΣΥ προχώρησε σε αναπροσαρμογή των συχνοτήτων, προσαρμόζοντάς τα στη θερινή ζήτηση. Στη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ, οι συρμοί διέρχονται με χρονικό διάστημα 7 έως 7,30 λεπτών κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Η Γραμμή 2 του Μετρό διατηρεί υψηλή συχνότητα κατά τις ώρες αιχμής, από 07:00 έως 19:00, με δρομολόγια ανά 4 με 4,30 λεπτά. Εκτός αιχμής, το χρονικό διάστημα μεταξύ των συρμών κυμαίνεται από 5 έως 7 λεπτά.

Αντίστοιχα, στη Γραμμή 3 του Μετρό εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροδρομικών γραμμών. Τις πρωινές ώρες αιχμής, οι συρμοί εκτελούν δρομολόγια ανά 4 με 4,5 λεπτά, ενώ κατά την υπόλοιπη ημέρα η συχνότητα διαμορφώνεται από πέντε με ήμισυ έως οκτώ λεπτά.

Το Τραμ εξυπηρετεί τους επιβάτες με δρομολόγια ανά 12 λεπτά περίπου, μέχρι τις 22:00 το βράδυ. Η συχνότητα αυτή θεωρείται επαρκής για την κάλυψη των μετακινήσεων προς την παραλιακή ζώνη κατά τη θερινή περίοδο.

Η ενημέρωση των επιβατών για τα ΜΜΜ

Οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις καθημερινές μεταβολές και τις ακριβείς ώρες διέλευσης των οχημάτων μέσω της εφαρμογής τηλεματικής του ΟΑΣΑ. Εναλλακτικά, η ιστοσελίδα telematics.oasa.gr παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις γραμμές και τα δρομολόγια.

Οι αρμόδιοι φορείς διαβεβαιώνουν ότι οι θερινές ρυθμίσεις επαρκούν για την εξυπηρέτηση της καλοκαιρινής επιβατικής κίνησης, συνιστούν όμως στους χρήστες να ελέγχουν τακτικά για πιθανές έκτακτες τροποποιήσεις που μπορεί να προκύψουν.