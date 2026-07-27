Θερινές εκπτώσεις 2026: Μέχρι πότε θα διαρκέσουν

Σε εξέλιξη είναι οι θερινές εκπτώσεις 2026, με την αγορά να ελπίζει τόσο στην καταναλωτική κίνηση, όσο και στην ανάκαμψη του εμπορείου, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και πρόκειται να διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, δίνοντας πρόσβαση σε χαμηλότερες τιμές σε πολλά είδη.

Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει ήδη σε μειώσεις τιμών σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων, όπως ένδυση και υπόδηση, ενώ οι καταναλωτές αποζητούν καλύτερες ευκαιρίες.

Τι ισχύει για τις εκπτώσεις με βάση το νομοθετικό πλαίσιο

Οι θερινές εκπτώσεις όπως κάθε χρόνο διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 4177/2013, ενώ ισχύουν και οι προβλέψεις του άρθρου 9ι του νόμου 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 5111/2024.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της πρώτης έκπτωσης.

Ακόμη, η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται ως ποσοστό έκπτωσης, ως συγκεκριμένο ποσό ή με παράθεση της παλιάς και της νέας τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται πάντοτε η προγενέστερη τιμή, όπως ορίζει η νομοθεσία και ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ