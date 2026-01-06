Θεοφάνεια 2026: 30 εικόνες από τον αγιασμό των υδάτων σε όλη τη χώρα

Σε κλίμα κατάνυξης εορτάστηκε, σήμερα Τρίτη 6 Ιανουαρίου, η ημέρα των Θεοφανείων 2026 σε όλη τη χώρα.

Τα Θεοφάνεια είναι μεγάλη ετήσια χριστιανική γιορτή της Βάπτισης του Ιησού Χριστού στον ποταμό Ιορδάνη από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Γιορτάζεται στις 6 Ιανουαρίου και είναι η τρίτη και τελευταία γιορτή του Δωδεκαημέρου (εορτών των Χριστουγέννων).

Με κάθε λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε ο καθαγιασμός των υδάτων για τα Θεοφάνεια, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, τον Πειραιά, προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα καθώς και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας της χώρας.

Επίσης, με λαμπρότητα και παρουσία πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε το πρωί η τελετή καθαγιασμού των υδάτων και ρίψης του Τιμίου Σταυρού στον Α' προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Τα τελευταία τρία χρόνια η τελετή αγιασμού των υδάτων μεταφέρθηκε από τη συμβολή των οδών Λ. Νίκης με Αγίας Σοφίας στο λιμάνι, έπειτα από σχετική απόφαση του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου. Η αλλαγή του χώρου δίνει, πλέον, τη δυνατότητα στους πιστούς, τόσο από τη Θεσσαλονίκη αλλά και τους χιλιάδες ξένους επισκέπτες, να παρακολουθήσουν με μεγαλύτερη άνεση τις εκδηλώσεις.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ευχήθηκε «χρόνια πολλά» σε όλους λέγοντας πως «σήμερα είδαμε τα παιδιά μας να πέφτουν στο νερό και να μη φοβούνται γιατί αποτελούν το παράδειγμα για όλους εμάς. Καλούμαστε, όπως τα παιδιά που μπήκαν στο νερό, να μπούμε μέσα στη ζωή με ελπίδα, με θάρρος και με δημιουργικότητα για να μπορέσουμε να την αλλάξουμε». Ευλόγησε τον 23χρονο που έπιασε τον σταυρό και του ευχήθηκε: «Να έχεις την ευλογία του Θεού. Ο σταυρός να σε φυλάει και να σε σκεπάζει και πάντοτε να είσαι γεμάτος ζωή». Ο Μητροπολίτης έδωσε δώρο στον νεαρό έναν χρυσό σταυρό και στους υπόλοιπους, που βούτηξαν, από έναν ασημένιο ως ευλογία.

Εικόνες από το Παλαιό Φάληρο:

Εικόνες από τον Πειραιά:

Εικόνες από τις πηγές του Κηφισού:

Εικόνες από τη Θεσσαλονίκη:

Εικόνες από τη Λάρισα:

Εικόνες από το λιμάνι της Νέας Κίου:

Εικόνες από την Πρέβεζα:

Εικόνες από το Ηράκλειο Κρήτης:

Εικόνες από το Δήλεσι:

Εικόνες από το Ναύπλιο:

