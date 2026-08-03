Θέμα στα διεθνή μέσα η φονική σύγκρουση των ελικοπτέρων: «Συνέβη κατά τη διάρκεια της μάχης με τη φωτιά»

Θέμα στα διεθνή μέσα ήταν χθες η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά στην Ψάθα.

Anadolu, Turkiye Today, ABC, NBC, BBC, Guardian, Times, Sky News, Al Jazeera, DW, Associated Press και Reuters είναι μερικά από τα διεθνή μέσα που κάλυψαν το τραγικό περιστατικό με δύο άτομα να ανασύρονται χωρίς τις αισθήσεις τους.

Εκτενής ήταν η κάλυψη και στη Δανία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, καθώς από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων έχασαν τη ζωή τους ένας Έλληνας συντονιστής και ένας Δανός χειριστής.

Αντίστοιχες αναφορές φιλοξένησαν μέσα ενημέρωσης της Αυστραλίας, καθώς τα δύο ελικόπτερα ανήκαν σε αυστραλιανή εταιρεία και είχαν μισθωθεί για τις ανάγκες της ελληνικής αντιπυρικής περιόδου.

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Με εκτενή ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις, μεγάλα διεθνή πρακτορεία και τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν τις επίσημες ανακοινώσεις των ελληνικών αρχών, εστιάζοντας τόσο στην έναρξη της έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος όσο και στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες επιχειρούν οι δυνάμεις αεροπυρόσβεσης.

Τι έγραψαν τα διεθνή μέσα για τη φονική σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα

Το Reuters μετέδωσε άμεσα την είδηση της σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν στην περιοχή της Ψάθας, δυτικά της Αθήνας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις έρευνες που έχουν αρχίσει για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Το Associated Press έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των εναέριων μέσων, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι και ο πυκνός καπνός δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Το πρακτορείο συνέδεσε το δυστύχημα με την ευρύτερη κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει προκαλέσει το κύμα πυρκαγιών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο τηλεοπτικός σταθμός TV 2, στη Δανία, μετέδωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας ενημερώθηκε για τον θάνατο Δανού υπηκόου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ