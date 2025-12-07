Θάσος: Η στιγμή που η 50χρονη αναζητά βοήθεια πριν την επίθεση από τον πρώην σύζυγό της

Μία 50χρονη στη Θάσο κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από άγρια επίθεση που δέχτηκε από τον πρώην σύζυγό της.

Της επιτέθηκε με σουγιά, τραυματίζοντάς τη σε πρόσωπο και κεφάλι στη μέση του δρόμου.

Θάσος: Η στιγμή που 50χρονη αναζητά βοήθεια πριν την επίθεση από τον πρώην σύζυγό της

Σε βίντεο ντοκουμέντο, που παρουσίασε το MEGA και η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», αποτυπώνεται η στιγμή που η 50χρονη μπαίνει έντρομη σε μίνι μάρκετ κοντά στο σπίτι της, για να σωθεί από τον πρώην σύζυγό της.

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από τα ράφια του μίνι μάρκετ την ώρα που ο 55χρονος την κυνηγά αδιαφορώντας για τους πελάτες που βρίσκονται στο μαγαζί. «Ανοίγει η πόρτα, μπαίνει η κοπέλα αυτή μέσα, μετά από δύο λεπτά μπαίνει και ο πρώην άντρας της και την κυνηγούσε πίσω από το ράφι. Προσπάθησα εγώ να τον εμποδίσω, την βγάζω αυτήν έξω από το μαγαζί να φύγει, προσπάθησα να τον κράτησα αυτόν όσο μπορούσα, αλλά με έσπρωξε και έφυγε και αυτός. Μετά άκουγα φωνές, βγήκα έξω φώναζα ''έρχεται η Αστυνομία''», λέει μάρτυρας.

Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα αναφέρει: «Δείξανε το σπίτι και αυτή ήταν μέσα κλειδωμένη και από εκεί έσπασε τζάμια και μπήκε από το παράθυρο αυτός. Από το εξωτερικό παράθυρο μπήκε που είναι μέσα στον κεντρικό τον δρόμο του Θεολόγου και αυτή η κοπέλα αφού ήταν κλειδωμένη, μετά ξεκλειδώνει και μετά έτρεξε χωρίς παπούτσια και ήρθε να βρει σωτηρία στο μπακάλικο που ήταν πιο κοντά».

Η 50χρονη που δεν φορούσε καν παπούτσια, πρόλαβε απλά να ξεκλειδώσει την πόρτα του σπιτιού της και να τρέξει, όταν ο 55χρονος έσπασε το παράθυρο και μπήκε μέσα. Ο 55χρονος είχε φτάσει στην Ελλάδα από την Αλβανία όπου μένει, την 1η του μήνα, πήρε το ΚΤΕΛ και ταξίδεψε μέχρι τη Θάσο. Όταν έφτασε στο χωριό Θεολόγος ξεκίνησε να ψάχνει το σπίτι της, όπως περιγράφει κάτοικος του χωριού.

Θάσος: Παρίστανε τον αδελφό της

«Αυτός ο άνθρωπος είναι ο πρώην άντρας της. Αυτή η κοπέλα είναι εδώ στον Θεολόγο γύρω στα τρία χρόνια, με έναν άλλο σύντροφο. Αυτός πρώτη φορά ήρθε στο νησί. Πήρε το λεωφορείο των 11 που έρχεται στον Θεολόγο, κατέβηκε στην στάση του λεωφορείου. Αυτός στο μεταξύ δεν ήξερε την περιοχή, ρωτούσε στα αλβανικά κάποιους εκεί, λέει ''είμαι ο αδελφός της κυρίας αυτής και ψάχνω το σπίτι της και δεν ξέρω πού είναι'' και του δείξανε το σπίτι».

Οι γείτονες δεν κατάφεραν να τον σταματήσουν. Λίγα μέτρα μακριά από το σημείο που προσπάθησε να βγει βοήθεια η 50χρονη, της επιτίθεται και την τραυματίζει με τον σουγιά που κρατούσε. Η γυναίκα καταλήγει αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου. «Την είχε χτυπήσει, την είχε σφάξει. Μετά ήρθε ασθενοφόρο και Αστυνομία κατευθείαν που ειδοποιήθηκε από τον άλλον γείτονα».

Ο 55χρονος συνελήφθη και στην κατοχή του βρέθηκαν, εκτός από τον σουγιά, ένα νυστέρι και ένα κατσαβίδι.