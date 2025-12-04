Ελλάδα

Θάσος: 55χρονος κυνήγησε, χτύπησε και μαχαίρωσε την πρώην σύζυγό του

Η 50χρονη στη Θάσο διακομίστηκε στο ΑΧΕΠΑ λόγω των τραυμάτων της - Ο πρώην σύντροφός της ταξίδεψε από την Αλβανία για να την τραυματίσει

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Θάσο, με έναν 55χρονο να κυνηγά, να χτυπά και να τραυματίζει με μαχαίρι τη 50χρονη πρώην σύντροφό του.

Ο 55χρονος, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, φέρεται να ταξίδεψε από την Αλβανία στη Θάσο, όπου έστησε καρτέρι στην πρώην σύντροφό του και άρχισε να την ξυλοκοπάει, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Ως προς το χρονικό, ο άνδρας συνάντησε τη 50χρονη σε μίνι μάρκετ της περιοχής, ενώ μπήκε στο σπίτι της σπάζοντας το παράθυρο. Μετά το περιστατικό βίας, η γυναίκα μετέβη στο Κέντρο Υγείας Θάσου, ωστόσο λόγω των τραυμάτων της, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο ΑΧΕΠΑ Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

