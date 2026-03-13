Θάνατος καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη: «Την παρέπεμψαν σε ψυχιατρική εξέταση με σκοπό να την απολύσουν»

Για την υπόθεση του θανάτου της καθηγήτριας Σοφίας Χρηστίδου στη Θεσσαλονίκη, μίλησε ο θείος της 57χρονης εκπαιδευτικού, Δημήτρης Κωστόπουλος, τονίζοντας την εκπαιδευτική και επιστημονική πορεία της ανιψιάς του αλλά και τη δύσκολη κατάσταση που βίωνε στο σχολείο που εργαζόταν.

Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, η 57χρονη είχε διδακτορικό, μεταδιδακτορική διατριβή, τρία μεταπτυχιακά και πολυετή εμπειρία, διδάσκοντας από το 1992 έως το 2026, χωρίς να έχει αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα.

Ο κ. Κωστόπουλος διάβασε απόσπασμα από έγγραφο της Διευθύντριας του 3ου Λυκείου, που απευθυνόταν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου αναφέρεται ότι κάποια τμήματα είναι πιο «ζωηρά» και κάποιοι μαθητές χρήζουν ειδικής παιδαγωγικής διαχείρισης, με βάση γνωματεύσεις από Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και άλλους λόγους που θα μπορούσαν να γνωστοποιηθούν στη Διεύθυνση, εφόσον ζητηθεί.

Ο θείος της καθηγήτριας υποστήριξε ότι, με βάση αυτές τις παραδοχές, η Διευθύντρια του 3ου Λυκείου και η προϊσταμένη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όφειλαν να εφαρμόσουν τον νόμο 5029 του 2023, που αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία. Δηλαδή, θα έπρεπε να παραπέμψουν το θέμα σε ειδική επιτροπή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με ψυχολόγους και στελέχη ΚΕΔΑΣΥ, ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση, καθώς η καθηγήτρια αντιμετώπιζε προβλήματα μόνο σε ένα από τα πέντε τμήματα που δίδασκε, ενώ στα υπόλοιπα τέσσερα δεν υπήρχε κανένα περιστατικό.

«Την παρέπεμψαν σε ιατρική και ψυχολογική εξέταση»

Ο κ. Κωστόπουλος κατήγγειλε ότι αντί η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας να παρέμβει σύμφωνα με τον νόμο για τη σχολική βία, εξέδωσε απόφαση που παρέπεμπε την καθηγήτρια σε ιατρική και ψυχιατρική εξέταση, με σκοπό να διαπιστωθεί αν ήταν πνευματικά διαταραγμένη και αν μπορούσε να ασκεί τα εκπαιδευτικά καθήκοντά της. Πρόσθεσε ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχει η δυνατότητα οι εκπαιδευτικοί να τεθούν σε γραμματειακή υποστήριξη και να οδηγηθούν σε απόλυση, σύμφωνα με τις διαδικασίες για υπαλλήλους με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Στο νομικό πεδίο, ο θείος της καθηγήτριας ενημέρωσε ότι ο εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει προκαταρκτική εξέταση και ότι προετοιμάζεται η κατάθεση εγγράφων και μαρτύρων. Παράλληλα, τόνισε ότι υπήρχε πρόθεση να υποβληθεί μήνυση για παράβαση καθήκοντος κατά της διευθύντριας του 3ου Λυκείου και της προϊσταμένης της Δευτεροβάθμιας, αλλά ο εισαγγελέας ενεργεί πλέον αυτεπάγγελτα.

Τέλος, ο κ. Κωστόπουλος ανέφερε ότι μαθητές και γονείς που αμαυρώνουν τη μνήμη της θα μηνυθούν για προσβολή μνήμης νεκρού, προκειμένου να προστατευθεί η υπόληψη της Σοφίας Χρηστίδου.