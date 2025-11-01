Θάνατος φοιτητή στα Σπάτα: «Έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία» ζητά η εισαγγελέας - Ο μάρτυρας «κλειδί»

Εντολή για έρευνα έδωσε η εισαγγελέας για τον περίεργο θάνατο του φοιτητή Νικόλα Ντουρντουρέκα στα Σπάτα πριν από τρία χρόνια.

Ο φοιτητής βρέθηκε από τη μητέρα του απαγχονισμένος στο δωμάτιο του, στις 14 Ιουλίου του 2022.

Θάνατος φοιτητή στα Σπάτα: Τι ζητά η εισαγγελέας - Ο μάρτυρας «κλειδί»

Η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, σύμφωνα με το Mega και την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», έδωσε εντολή για νέα προκαταρκτική εξέταση κακουργήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητά τη διερεύνηση της πράξης της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, από τον προανακριτή πρωτοδίκη Αθηνών.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, η εισαγγελέας ζητά από τον πρωτοδίκη να καλέσει και να εξετάσει ως μάρτυρα τον ειδικό ανθρωπολόγο, ο οποίος στις 12 Δεκεμβρίου του 2022, εξέτασε το υοειδές οστό του 19χρονου φοιτητή.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εισαγγελέας προς τον Πρωτοδίκη, ο ειδικός ανθρωπολόγος πρέπει να αποσαφηνίσει αν τα ευρήματα, από την εξέταση που διενήργησε, είναι συμβατά ή όχι με θάνατο δια απαγχονισμού.

Ζητά, επίσης, τη συγκεκριμένη εξέταση του μάρτυρα μετά τις παρατηρήσεις που κατέθεσε με τη γνωμοδότηση του στην εισαγγελέα, ο ιατροδικαστής – τεχνικός σύμβουλος που όρισε ο πατέρας του Νικόλα, στις 31 Μαΐου του 2024.

Θάνατος φοιτητή στα Σπάτα: «Η εισαγγελέας προχωρά την έρευνα για την αλήθεια»

Σε δηλώσεις του, ο πατέρας του ανέφερε στο «Τούνελ» πως «με ικανοποιεί το γεγονός ότι βλέπω και μαθαίνω από την Εισαγγελέα πως η υπόθεση του Νικόλα προχωρά. Αν επρόκειτο για ένα απλό ατύχημα, θα είχε ήδη κλείσει και θα είχε μπει στο αρχείο. Στην αρχή είχα φοβηθεί μήπως πράγματι το βίντεο έδειχνε ότι ήταν ατύχημα, αλλά ακόμη κι έτσι να είναι, ήθελα να το δω με τα μάτια μου. Γιατί, πώς μπορεί να γίνει ένα ατύχημα και να βρεθεί ένα παιδί με δεμένα τα χέρια του με tie wrap πίσω από την πλάτη;».

«Αυτή τη στιγμή νιώθω μια ικανοποίηση, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται πραγματικά. Είμαστε σε αναμονή και περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει η έρευνα. Δεν αναζητώ να κατηγορήσω κάποιον· το μόνο που θέλω είναι να μάθω την αλήθεια για το τι συνέβη στο παιδί μου. Αν τελικά αποδειχθεί πως πρόκειται για έγκλημα, τότε θέλω να μάθω ποιος ευθύνεται και να τιμωρηθεί όπως πρέπει…» κατέληξε.