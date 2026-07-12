Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Την Τρίτη οι απολογίες των τριών συλληφθέντων

Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα εις βάρος των τριών συλληφθέντων για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση και αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη.

Από την επίθεση τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου έχασε τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν η ίδια, ο πατέρας της και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας. Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η δίωξη που ασκήθηκε είναι in rem, δηλαδή δεν έχει ακόμη προσωποποιηθεί, διαδικασία την οποία θα αναλάβει η ανακρίτρια στην οποία παραπέμφθηκε η υπόθεση. Οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι είναι δύο άνδρες ηλικίας 29 και 24 ετών, καθώς και μια 26χρονη γυναίκα, έλαβαν τη σχετική προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Φυσικοί αυτουργοί ο 29χρονος και η 26χρονη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 29χρονος και η 26χρονη ταυτοποιήθηκαν ως οι φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης μέσα από προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό. Από την άλλη, ο 24χρονος κατηγορείται ότι τους παραχώρησε το σπίτι του για να το χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο και κρησφύγετο. Το συγκεκριμένο οίκημα βρίσκεται κοντά στην κατοικία της οικογένειας Νέστορα και χρησιμοποιήθηκε τόσο πριν όσο και μετά την ενέργεια. Ειδικότερα, οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί παρέμειναν εκεί το προηγούμενο 24ωρο για να κατοπτεύσουν την περιοχή, ενώ επέστρεψαν στο σημείο μετά την επίθεση για να αλλάξουν ρούχα πριν διαφύγουν.

Ο 29χρονος είναι γνώριμος των αρχών, έχοντας στο παρελθόν δύο προσαγωγές. Η 26χρονη, με καταγωγή από την Αθήνα που διαμένει στη Θεσσαλονίκη, είχε προφυλακιστεί τον Φεβρουάριο του 2022. Μετά το συμβάν της 1ης Ιουλίου, η ίδια διέφυγε στα Χανιά, όπου τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη. Οι αρχές έχουν κατασχέσει και εξετάζουν εξονυχιστικά τα κινητά τηλέφωνα των δύο αυτών κατηγορουμένων, με σκοπό να αντλήσουν στοιχεία για τον εντοπισμό των μελών μιας δεύτερης ομάδας δραστών.

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι εκείνη την ημέρα έδρασαν δύο διαφορετικές ομάδες στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας τρεις εμπρηστικές επιθέσεις μέσα σε διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών. Η πρώτη ομάδα θεωρείται υπεύθυνη για το χτύπημα στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, που οδήγησε στις τρεις συλλήψεις. Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των ατόμων που πραγματοποίησαν τις άλλες δύο επιθέσεις στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews