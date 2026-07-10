Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Συνελήφθησαν τρία άτομα

Τρία άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, η οποία στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της, Βάγιας Νέστορα.

Σημειώνεται πως οι συλλήψεις αφορούν άλλες δύο εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα (1η Ιούλιου) στα σπίτια στελεχών της ΝΔ.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνες σε χώρους και σπίτια σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

Υπενθυμίζεται πως στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα σημειώθηκαν δύο εκρήξεις. Η δεύτερη, μάλιστα, ήταν πιο ισχυρή και αυτή που τραυμάτισε θανάσιμα τη Βάγια Νέστορα.

Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Στην κηδεία της η Αφροδίτη Νέστορα

Εχθές πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία της κόρης της, Αφροδίτης αλλά και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη και άλλων προσώπων της πολιτικού χώρου.

Η Αφροδίτη Νέστορα έλαβε ειδική άδεια από τους γιατρούς της για να παρευρεθεί στην τελετή, καθώς νοσηλεύεται ακόμη στο νοσοκομείο Παπανικολάου.