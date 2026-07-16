Θανάτος Βάγιας Νέστορα: Συνελήφθη και τέταρτο άτομο

Συνελήφθη και τέταρτο άτομο για την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία που διαμένει η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές έχουν συλλάβει ένα ακόμα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για τον άνθρωπο στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την εμπρηστική επίθεση, είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, πρόκειται για έναν 27χρονο φοιτητή ο οποίος φέρεται να πήρε τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να τα έδωσε στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπρηστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία όπου μένει η οικογένεια Νέστορα.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του 27χρονου μετά την απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη, ο οποίος φέρεται να τον κατονόμασε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών.

Με πληροφορίες από Thestival.gr, ΕΡΤ