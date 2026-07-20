Θάνατος Βάγιας Νέστορα: Ψάχνουν ακόμη τρία άτομα και τον ηθικό αυτουργό

Ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της φονικής βομβιστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, η οποία κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, οδηγείται σήμερα ο τέταρτος συλληφθείς από την Αντιτρομοκρατική, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο της επίθεσης.

Οι Αρχές εξετάζουν τον φερόμενο ρόλο του στην προετοιμασία της επίθεσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο νεαρός φέρεται να παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο από το επιχειρησιακό ζευγάρι που τοποθέτησε τον φονικό εμπρηστικό μηχανισμό στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα.

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Ο κατηγορούμενος μεταφέρεται από το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης στα δικαστήρια για να απολογηθεί. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν συνεργάζεται με τις Αρχές, καθώς έχει επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής.

Κομβικό στοιχείο της δικογραφίας αποτελεί η κατάθεση του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, ο οποίος έχει αναφέρει ότι στις 26 Ιουνίου συναντήθηκε με τον τέταρτο συλληφθέντα σε καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και του παρέδωσε τα κλειδιά, καθώς εκείνος του είχε ζητήσει να φιλοξενήσει έναν φίλο του.

Ο νεαρός είναι γνωστός στις διωκτικές αρχές και φέρεται να κινείται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο, έχοντας απασχολήσει στο παρελθόν για συμμετοχή σε καταλήψεις και επεισόδια.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν πολύωρη έρευνα στην κατοικία του στην Άνω Πόλη, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύψουν ευρήματα που να ενισχύουν την έρευνα. Τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

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Η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, καθώς και του προσώπου που εκτιμάται ότι είχε τον ρόλο του ηθικού αυτουργού.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η εξιχνίαση της υπόθεσης προχώρησε με ταχείς ρυθμούς, οδηγώντας στις πρώτες τέσσερις συλλήψεις, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ